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Nepal'de Bhandari yeniden devlet başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

Nepal'de Bhandari yeniden devlet başkanı seçildi

KATHMANDU (AA) - Nepal'de mevcut Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari, ikinci kez göreve seçildi.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Bhandari'nin, parlamentoda yapılan oylamada oyların yaklaşık üçte iki çoğunluğunu alarak devlet başkanlığı görevine yeniden seçildiği belirtildi.

Nepal Komünist Birleşik Marksit Leninist Partisi (CPN UML) ve Nepal Komünist Maoist Merkezi Partisi (CNP MC) ittifakının desteğini alan Bhandari, milletvekili oylarının çoğunluğunu elde ederek Nepal Kongre Partisi adayı Kumari Laxmi Rai'yi geride bıraktı.

Şinhua ajansının haberine göre, 56 yaşındaki Bhandari'nin yarın yemin etmesi bekleniyor.

Göreve gelmeden önce, CPN UML'nin başkan yardımcılığını yapan Bidhya Devi Bhandari, ilk kez 28 Ekim 2015'te devlet başkanı seçilmişti.

Kadın hakları savunucusu olan Bhandari, 2006'da Kral Gyanendra'nın otoriter rejiminin yıkılmasına yol açan birçok gösteriye öncülük etmişti.

Bhandari, Nepal'de 240 yıllık monarşinin sona ermesiyle 2008'de ilan edilen cumhuriyetin ikinci devlet başkanı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bidhya Devi Bhandari nepal

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