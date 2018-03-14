Nepal'de engellilere getirilen tırmanma yasağı

Nepal Yüksek Mahkemesi, hükümetin, görme engelliler ile iki uzvu ampute dağcıların, Everest'in de arasında bulunduğu 6 bin 500 metrenin üzerindeki dağlara tırmanmasını yasaklayan kararını durdurdu.
"The Himalayan Times"ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, Nepalli Gazeteciler Federasyonunun merkezi yönetim kurulunda engellileri temsil eden Madhav Prasad Chamlagain ve görme engelli dağcı Amit KC'nin sunduğu iki ayrı dilekçeyi görüştü.
Chamlagain, hükümetin, çift ampute ve görme engelli kişilerin tırmanma hakkını engelleyen bir alt maddeyi, yönetmeliğe koymasına karşı dava açmıştı. Geçen yıl ilkbaharda Everest'e tırmanma izni alarak Güney Geçidi yakınlarına ulaşan görme engelli Amit KC de hükümetin söz konusu kararına karşı mahkemeye başvurmuştu.
Avukatlar da dağcılık yönetmeliğine eklenen maddenin, anayasanın koruma altına aldığı insan hakları ile Birleşmiş Milletler'in engelli haklarına ilişkin sözleşmesini ihlal ettiğini savundu.
Beş yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, şikayetleri değerlendirdikten sonra hükümetin, söz konusu kararı uygulamaması yönünde geçici karar aldı.
Kararı memnuniyetle karşılayan Chamlagain, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan engellilerin hakları için mücadele verdiğini vurgulayarak “Mahkeme kararı, engelliliğin yetersizlik olmadığını açıkça belirtti." dedi.
KC de Yüksek Mahkemenin engellilerin lehine adalet sağladığını kaydetti.
Nepal, geçen yılın sonunda kaza sayısını azaltmak için dağcılık mevsiminin başladığı ilkbaharda Everest dahil ülkedeki dağlara yalnız başına tırmanmayı yasaklamıştı. Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelere göre, görme engellilerin ve iki uzvu ampute olanların dağlara tırmanması yasaklanmıştı.
Yasak, bazı profesyonel dağcıların ve engelli sporcuların eleştirisine neden olmuştu. 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Pelin Çift’in Murat Bardakçı ile programı tartışma yarattı
İran'da düşen jetle ilgili yeni iddia: Pilotun cenazesi kayıp
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum