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Nepal'de işçi taşıyan kamyon şarampole devrildi: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

Nepal'de işçi taşıyan kamyon şarampole devrildi: 15 ölü

Nepal'in kuzeybatısında yol yapım çalışmalarına katılan işçileri taşıyan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

Kyodo'nun polise dayandırdığı haberine göre, başkent Katmandu'nun 200 kilometre kuzeybatısındaki Mustang bölgesinde meydana gelen kazada en az 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kamyonun dağ yolundan çıkarak 50 metreden şarampole devrildiği, yaralılardan 12'sinin durumlarının ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

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15 kişi öldü kamyon nepal

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