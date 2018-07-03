HABER

Nepal'de sel ve heyelan: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Nepal'de sel ve heyelan: 17 ölü

Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve heyelan meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az 17 kişinin öldüğü, 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların ilerleyen günlerde devam edeceği uyarısı yapıldı.

Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl ülkede yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktıAğrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı
Tire'de kayıp bebek alarmıTire'de kayıp bebek alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muson yağmurları nepal Sel ve heyelan

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.