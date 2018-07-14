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Nepal'de sel ve heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Ülkede temmuz başından bu yana 56 kişi yaşamını yitirdi

Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, temmuz ayı başından bu yana ölenlerin sayısının 56'ya çıktığı, kayıp 12 kişinin arandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ay başından beri aralıklı devam eden şiddetli yağmurların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 56 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 12 kişinin de arandığı kaydedildi.

Bakanlık Sözcüsü Ram Krishna Subedi, arama kurtarma çalışmalarına polis ve askerlerin de katıldığını söyledi.

Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl ülkede yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

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Muson nepal sel

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