Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası

24 Haziran erken seçimi yarın Türkiye sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili için yeni dönemin ilk oyları yarın sabah saatlerinde başlayacak. Nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı haberimizdeki YSK seçmen sorgulama sayfasında. Oy kullanımı, tüm yurtta 08.00-17.00 arasında yapılacak. Oy kullanacağınız adresi, sandık bilgisini kontrol etmek için işte YSK seçmen sorgulama sayfası ...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Vatandaşların oy kullanacağı sandıklar YSK yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. YSK'nın resmi internet sitesinden (Aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.) nüfus cüzdanınızda yazan T.C. kimlik numaranız ve sıra no hanesinde yazan rakam ile öğrenebilirsiniz.

SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YSK'nın sandık sorgulama ekranında önce nüfusa kayıtlı olduğunuz ili seçin. Ardından T.C. kimlik numaranızı ve nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra noyu (nüfuz cüzdanınızın arka yüzünde yazmaktadır.) ilgili alanlara girin. Son olarak ekranda gördüğünüz resim doğrulama kodunu resmin altındaki kutucuğa yazıp sorulama butonuna basınız. Böylece sandık ve sıra numaranızı öğrenebilirsiniz.