Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası

24 Haziran erken seçimi yarın Türkiye sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili için yeni dönemin ilk oyları yarın sabah saatlerinde başlayacak. Nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı haberimizdeki YSK seçmen sorgulama sayfasında. Oy kullanımı, tüm yurtta 08.00-17.00 arasında yapılacak. Oy kullanacağınız adresi, sandık bilgisini kontrol etmek için işte YSK seçmen sorgulama sayfası ...
Vatandaşların oy kullanacağı sandıklar YSK yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. YSK'nın resmi internet sitesinden (Aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.) nüfus cüzdanınızda yazan T.C. kimlik numaranız ve sıra no hanesinde yazan rakam ile öğrenebilirsiniz.
SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
YSK'nın sandık sorgulama ekranında önce nüfusa kayıtlı olduğunuz ili seçin. Ardından T.C. kimlik numaranızı ve nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra noyu (nüfuz cüzdanınızın arka yüzünde yazmaktadır.) ilgili alanlara girin. Son olarak ekranda gördüğünüz resim doğrulama kodunu resmin altındaki kutucuğa yazıp sorulama butonuna basınız. Böylece sandık ve sıra numaranızı öğrenebilirsiniz.
KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!
YSK'nın da uyardığı üzere oy verebilmeniz için yanınızda T.C kimlik numarası taşıyan resmi bir kimliğinizin olması mutlaka gereklidir. Bu kimlik; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı olabilir.
Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.
ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.
Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “EVET” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.
Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
OY PUSULASININ GEÇERSİZ SAYILMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sandık görevlisinden aldığınız tercih mührünü Evet ile Hayır için ayrılmış alanların içine taşırmadan basmanız gerekmektedir. Damganın bir kısmı evette bir kısmı hayırda olursa oyunuz geçersiz sayılır. Mührü tek bir alana net bir şekilde basmalısınız. Ayrıca oy pusulasına damgadan başka bir işaret vb. Konmamalıdır.
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