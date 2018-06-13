AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şimdi Kandil'e gireceğiz. Nerede terör örgütü varsa oraya gireriz. Biz 'onların inlerine gireceğiz.' dedik, giriyor muyuz? Yeter ki millet bizim arkamızda olsun." dedi.

Eroğlu, Bolvadin ilçesi Çarşı Meydanı'nda Adalet Sarayı Temel Atma ve Bolvadin Belediyesi Tesisleri Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekerek, Bolvadinli vatandaşların Türkiye üzerinde oynanan oyunun farkında olduğunu söyledi.

"Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Şu şanlı bayrağımızı indirmek, minarelerden ezanı susturmak düşmanın birinci hedefi." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bunun için ne diyorlar? 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Giderse biz tekrar vergilerden faiz lobisi olarak hortumlamaya başlarız'. Onların hasretle beklediği şu; 'Türkiye sürünerek yürüsün, böyle başı dik olmasın, kafa tutmasın. Kalkıp Fırat Kalkanı veya Zeytin Dalı Harekatı yapamasın. Silahları bizden alsın. 70 cente muhtaç olsun. IMF'ten tekrar borç istemeye başlasın. Merkez Bankasındaki dövizler tamamen sıfırlansın. Bunu istiyorlar."