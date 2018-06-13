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"Nerede terör örgütü varsa oraya gireriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Şimdi Kandil'e gireceğiz. Nerede terör örgütü varsa oraya gireriz. Biz 'onların inlerine gireceğiz.' dedik, giriyor muyuz? Yeter ki millet bizim arkamızda olsun" - "Birileri kalkıyor onlara selam veriyor. YPG terör örgütü değilmiş. Yabancılar itiraf ediyor, 'YPG, PKK olarak görünmesin diye biz isim değiştirdik.' diyor, bizimkiler hala anlamıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şimdi Kandil'e gireceğiz. Nerede terör örgütü varsa oraya gireriz. Biz 'onların inlerine gireceğiz.' dedik, giriyor muyuz? Yeter ki millet bizim arkamızda olsun." dedi.

Eroğlu, Bolvadin ilçesi Çarşı Meydanı'nda Adalet Sarayı Temel Atma ve Bolvadin Belediyesi Tesisleri Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekerek, Bolvadinli vatandaşların Türkiye üzerinde oynanan oyunun farkında olduğunu söyledi.

"Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Şu şanlı bayrağımızı indirmek, minarelerden ezanı susturmak düşmanın birinci hedefi." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bunun için ne diyorlar? 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Giderse biz tekrar vergilerden faiz lobisi olarak hortumlamaya başlarız'. Onların hasretle beklediği şu; 'Türkiye sürünerek yürüsün, böyle başı dik olmasın, kafa tutmasın. Kalkıp Fırat Kalkanı veya Zeytin Dalı Harekatı yapamasın. Silahları bizden alsın. 70 cente muhtaç olsun. IMF'ten tekrar borç istemeye başlasın. Merkez Bankasındaki dövizler tamamen sıfırlansın. Bunu istiyorlar."

Milletin buna müsaade etmeyeceğini belirten Eroğlu, "Millet düşmanlarının bu oyununu bozmaya var mısınız? İşte önümüzde bir imkan var, sandık imkanı. İnşallah 24 Haziran'a bir şey kalmadı. Bu oyunu hep birlikte millet olarak bozacağız." diye konuştu.

- "Artık gücümüz var"

Bakan Eroğlu, bu seçimin basit bir seçim olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu milletimizin geleceğiyle alakalı bir seçim. Büyük hedeflerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefini gösterdi. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları hatırlayın. Partiyi kapatmak istediler. Neden? Türkiye'ye çok büyük yatırım yapıyoruz, hayal edilmedik yatırımları gerçekleştiriyoruz. Arkasından Gezi hadiseleri çıkarıldı. Gezi'den önce biz IMF'ye borcumuzu ödemiştik. Arkasından Gezi çıktı. Niye? IMF'ye borcu ödemekten rahatsız oldular, faizler de 4,65'e indi. Bundan rahatsız oldular. Bu yetmiyormuş gibi bir de bir alçağı hazırlamışlar. 40 yıldan beri hazırladıkları bir haini. FETÖ terör örgütüyle 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal ettirmek istediler. Bu bir işgal projesiydi. Yetmediği gibi şimdi güney sınırlarımıza sözde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar ama biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Artık gücümüz var."

Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Kimse Türkiye'nin karşısında duramaz. İşte ne yaptık, oyunu farkettik. Fırat Kalkanı ile terör örgütlerini oradan def ettik mi? Afrin'de yığınak yaptılar. Kim yaptı? 5 bin tır gönderdiler, paralar gani ama onların karşısında kim var? Mehmetçik var. Onları da tarumar ediverdik." dedi.

- "Millet o kayığı batırır"

Eroğlu, Kandil operasyonuna ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi Kandil'e gireceğiz. Nerede terör örgütü varsa oraya gireriz. Biz 'onların inlerine gireceğiz.' dedik, giriyor muyuz? Yeter ki millet bizim arkamızda olsun. Birileri kalkıyor onlara selam veriyor. YPG terör örgütü değilmiş. Yabancılar itiraf ediyor, 'YPG, PKK olarak görünmesin diye biz isim değiştirdik.' diyor, bizimkiler hala anlamıyor. Anlamıyorsanız ne yapalım. 5 bin tır kime gidiyor? Neticede kol kola geziyorlar. Onların kayığına biniyorlar ama onların kayığına bindikleri zaman kayık batar. Millet o kayığı batırır. Onları sandığın dibine gömer. Bu yüzden sizlerden 24 Haziran'da tam destek bekliyorum. Bu işin şakası yok. Lütfen sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin."

Bakan Eroğlu, daha sonra Çay ilçesinde Çağlayan Parkı'nda DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi'ne katıldı.

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Bakan Eroğlu Bolvadin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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