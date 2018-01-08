Nereli olduklarını söylediklerinde kimse inanmıyor! Köylülerin şaşırtıcı hikayesi

Kente yaklaşık 40, Niksar'a 17 kilometre uzaklıktaki 25 haneli Tahtalı köyünün sakinleri, yerleşim yerinin adı nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Kimilerince mezarlık olarak algılanan köylerinin ismi nedeniyle kendileriyle dalga geçildiğini belirten vatandaşlar, yerleşim yerinin adının değiştirilmesi konusunda köyde mini anket de yaptı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı köyde yapılan ankette sakinlerinin büyük bölümünün Tahtalı köyünün adından memnun oldukları ortaya çıktı.

Muhtar Doğan Yıldırım, köylerinin 1926 yılında Selanik'ten göç edenlerin kurduğu bir yerleşim yeri olduğunu anlattı. Selanik'ten göç edenlerin 400 hane olduğunu ancak diğerlerinin farklı yerlere yerleştiğini, buraya gelindiğinde 25 haneye düştüğünü aktaran Yıldırım, "Yıllarca köyümüzde 25 hane var. Şu anda kış ayı olması nedeniyle nüfusumuz azaldı. Gençlerimiz gurbette, köyümüz sakinleri genelde yaşlı kesimden oluşuyor" dedi.

Kimi zaman köyün adının ilginç bulunduğunu, kimi zaman da dalga geçenlerin olduğunu belirten Yıldırım, "Geçen yıl yaz aylarında bu durumu köy sakinlerine söyledim. Vatandaşlarımızın çoğu 'köyümüzün adı değişmesin kalsın' dedi. Demek ki vatandaşlarımız böyle memnunlar besbelli. Köyümüzün adı ile dalga geçenler kendiyle dalga geçer." diye konuştu.