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Neşet Ertaş Budapeşte'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

Neşet Ertaş Budapeşte'de anıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Halk ozanı Neşet Ertaş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ''Tuna'dan Karadeniz'e'' isimli konserde anıldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan bozlak ustası ve Abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden biri sayılan halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 6. yılında türküleriyle anıldı.

''Tuna'dan Karadeniz'e'' isimli anma programında, bağlama sanatçısı Mansur Bildik ve Fas kökenli Macar sanatçı Guessous Majda Maria, Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Mansur Bildik, konser öncesi yaptığı konuşmada, Anadolu'da Yunus Emre gibi binlerce sanatçının çok değerli eserler ürettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan neşet ertaş

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