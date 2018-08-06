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Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 12:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen ‘2.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdi

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen ‘2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’, 3'üncü günde düzenlenen söyleşi, ödül töreni ve konserler ile tamamlandı.
25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden Neşet Ertaş anısına Demirören Medya ile Türk Telekom'un sponsorluğunda düzenlenen 2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin 3'üncü gününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla söyleşi gerçekleşti. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Müzisyen Okan Murat Öztürk, Sanatçı Kubilay Dökmetaş ve Neşet Ertaş’ın arkadaşı, müzik danışmanı Bayram Bilge Tokel bir söyleşi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söyleşide yaptığı konuşmada, evrensel müzik kalitesine sahip olan abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birinin Neşet Ertaş olduğunu söyledi.
'BÜTÜN KESİMLERİ SARIP SARMALAYAN BİR ŞAİR, OZAN'
Abdallık geleneğinin son yüzyıldaki en büyük taşıyıcılarından birinin Neşet Ertaş olduğunu ifade eden Kalın, “Neşet Ertaş, dünyamızda sazıyla, sözüyle, bestesiyle çok büyük bir yer edinmiş konumda. Bütün kesimleri sarıp sarmalayan bir şairdir, ozandır. İnsan bir zorlukla karşılaştığında, başına bir dert geldiğinde, hangi ilkere, duygulara tutunarak o zorlukları aşacağına ve selamete ulaşacağına kendi diliyle cevap vermiştir Neşet Ertaş. Dostluk, sadakat, kardeşlik, merhamet, sevgi, aşk, ayrılık, vatana bağlılık, saygı gibi değerleri büyük bir incelikle eserlerine işlemiş kişidir Neşet Ertaş. Kendisini bir kere daha rahmetle anıyoruz” dedi.
ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Söyleşi programının ardından, 2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali onur ödülleri törenine geçildi. Bu kapsamda Vali İbrahim Akın ve beraberindeki protokol tarafından Haydar Şanlı’ya Mahalli İcra Ödülü, Erkunt Özkan’a Genç Yetenek ödülü, Okan Murat Öztürk’e Kültür Sanat Araştırmaları Ödülü verilirken, ünlü sanatçı Bedia Akartürk’e Yaşam Boyu Onur Ödülü, Sanatçı Zara’ya da Yorumculuk Ödülü verildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile birlikte saz çalarak Neşet Ertaş türküleri seslendirdiği program, Neşet Ertaş’ın hayatından kesitler sunan fotoğraf sergisinin açılıp gezilmesi ile sona erdi.

  1. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, Cacabey Meydanı'nda akşam saatlerinde Hasan Meral, Grup Makas, Deniz Toprak, Hulusi Gökmeşe ve Zara konseri ile sona erdi.

    FOTOĞRAFLI

    Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdiNeşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdiNeşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdiNeşet Ertaş Kültür Sanat Festivali, konserlerle sona erdi

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