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Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarından seminer

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından “Uluslararası Programlar ve Yabancı Diller Eğitimi” konulu seminer düzenlendi.Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının Konya kampüsünde düzenlenen seminere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal, Yabancı Diller Koordinatörü Tony Sexton, Lise Yabancı Diller Zümre Başkanı Okan Emanet ve Ortaokul Yabancı Diller Zümre Başkanı Volkan Metli konuşmacı olarak katıldı.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarından seminer

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından “Uluslararası Programlar ve Yabancı Diller Eğitimi” konulu seminer düzenlendi.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının Konya kampüsünde düzenlenen seminere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal, Yabancı Diller Koordinatörü Tony Sexton, Lise Yabancı Diller Zümre Başkanı Okan Emanet ve Ortaokul Yabancı Diller Zümre Başkanı Volkan Metli konuşmacı olarak katıldı. Yabancı Diller Eğitim Koordinatörü Saadet Roach’un ABD’nin Boston şehrinden canlı bağlantı ile katıldığı seminerde Cambridge müfredatı ile velilere ayrıntılı bilgiler verildi. IB Diploma Programı ve Cambridge müfredatı çerçevesindeki dil eğitiminin derinlemesine konuşulduğu seminerde katılımcılar, velilerin sorularını da yanıtladı.
Program, Konya Okulları Ortaokul öğrencilerinin İngilizce drama gösterisiyle sonlandı.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarından seminer

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