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Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Mersin’de 10 Mart’ta Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen STEM Festivali’nde Nesibe Aydın Okulları, binlerce katılımcıyı bilimle buluşturdu.Nesibe Aydın Okullarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Büyüksehir Belediyesi, Texas Instruments, Hacettepe Üniversitesi "STEM and Makers Lab" ve "Mühendis Çocuk" işbirliği ile hazırlanan "STEM & Makers Fest/Expo Girişimci ve İnovatif Türkiye İçin Endüstri 4.0" etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getirdi.

Mersin’de 10 Mart’ta Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen STEM Festivali’nde Nesibe Aydın Okulları, binlerce katılımcıyı bilimle buluşturdu.
Nesibe Aydın Okullarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Büyüksehir Belediyesi, Texas Instruments, Hacettepe Üniversitesi "STEM and Makers Lab" ve "Mühendis Çocuk" işbirliği ile hazırlanan "STEM & Makers Fest/Expo Girişimci ve İnovatif Türkiye İçin Endüstri 4.0" etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getirdi. Eğitici, merak uyandırıcı ürünler ve sunumlar ile katılımcıların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki ilgilerini güdülemek ve canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Nesibe Aydın Okulları da kriminal, big-bang’in izleri, tasarla-çalıştır, giyilebilir teknolojiler geliştirme, taş devrinde STEM, cam boyama, ebru ve 3D yazıcı ile yerli araba yarışı atölyeleriyle aktif olarak yer aldı. Rağbet gören atölyelerde Nesibe Aydın Gölbaşı Kampüsü ve Nesibe Aydın Konya ve Antalya Okulları öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları bilimsel etkinliklerle ilgi odağı oldular. Etkinlikte robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar, lego, mekatronik ve ahşap tasarım alanlarının yanı sıra Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TİMSS) sınavlarına yönelik soru yazma atölyelerinin de içinde yer aldığı 35 atölye, beş farklı zaman diliminde toplamda 175 atölye şeklinde gerçekleştirildi.
Etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral, STEM&Makers Fest/Expo Başkanı Gültekin Çakmakcı, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın ve Microsoft Türkiye adına Ömer Sarpdağ konuşma yaptı. Her yaştan 5 bine yakın katılımcı, sergi salonlarındaki "STEM" ve "Maker" atölyelerinde gün boyunca gerçekleştirdikleri uygulamalarla bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanata doydu.

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

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Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti
2 / 7

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti
3 / 7

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti
4 / 7

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti
5 / 7

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti
6 / 7

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti
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Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti
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