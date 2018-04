Nesibe Aydın’ın 12. sınıf IBDP öğrencileri, dünyanın en prestijli üniversitelerinden burslu kabuller aldı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) 12. sınıf öğrencilerinden Demirkan Çoker ve Çağdaş Rumet Okay, Yale University ile University of Chicago’dan, yüzde 100 ve yüzde 80 burslu kabuller aldı.

Nesibe Aydın Okulları’nın ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirdiği toplu ve yüksek başarı geleneği devam ediyor. IBDP 12. sınıf öğrencilerinden Demirkan Çoker ve Çağdaş Rumet Okay, Yale University ile University of Chicago’dan, yüzde 100 ve yüzde 80 burslu kabuller aldı. Bu üniversitelere her yıl, dünya okullarının en iddialı öğrencilerinden 30’ar bin civarında başvuru yapılıyor. Yapılan bu on binlerce başvurudan, geçtiğimiz yıl Chicago Üniversitesi’ne sadece 244 uluslararası öğrenci alınırken; Yale Üniversitesi’ne de sadece 158 uluslararası öğrenci alındı.

Nesibe Aydın Okulları’nın diğer 12. sınıf IBDP öğrencileride içlerinde GeorgieTech, Virginia Tech, University of Illinois -Urbana Champaign, Purdue University, Boston University, Tilburg University, Delft University of Technology, University College London, University of Edinburgh, W arwick University, Manchester University, Bocconi University, University of Toronto ve University of British Columbia gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden burslu kabuller alarak toplu ve yüksek başarı gerçekleştirmiş oldu.