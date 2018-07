Nesilden nesile ahşap tekne imalatı

12 yaşından bu yana hayatını tekne ve yat yaparak geçirdiğini anlatan Özekin, "Buradan sadece ülke içine değil, dünyanın dört bir yanına yat gönderiyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her limanında teknemiz vardır. Bizi de tavsiye üzerine buluyorlar. Teknelerimiz kestane ağacındandır, suya dayanıklıdır. Tekne yapımcılığı Türkiye'ye Kurucaşile'den yayılmadır. Mesleğin kaynağı burası olduğu için bazı ustalar buralı olmasa bile 'Kurucaşileliyim' der." ifadelerini kullandı.

İlçede usta sayısının her geçen gün azaldığını ve mesleğin geleceğini iyi görmediklerini belirten Özekin, Osmanlı döneminde donanmanın ihtiyacının karşılandığı ilçede tekne ve yat yapımcılığıyla ilgili bölümler açıldığını ama usta çırak ilişkisinin şart olduğunu vurguladı.

Babasının yalnız kalmamak için yanına kendisini çektiğini, kendisinin de oğlu Sinan'ı başka yere göndermek istemeyerek yanına aldığını dile getiren Özekin, "Torunum da yavaş yavaş öğreniyor. Yaz aylarında sürekli yanımızda. Biz aslında bulaştırmak da istemiyoruz ama torunum bu işi seviyor. Bizden sonra ne olacağı belli değil." dedi.

- "Deniz kurumadıkça bu meslek var olacak"

Sinan Özekin (38) de okul dönemlerinde hafta sonları ve yaz tatillerinde babasının yanında çırak olarak başladığı mesleği 17 yıldır usta olarak sürdürdüğünü anlattı.

Atölyede 30 yıldır çalıştığını aktaran Özekin, şöyle devam etti:

"İlçemizde bu meslek babadan oğula gidiyor. Buradaki tersanelerin hemen hemen hepsi, aynı şekilde babadan oğula geçerek devam ediyor. Ben ailede üçüncü nesilim. Bu meslek bizim için çok değerli ve dünyada nadir mesleklerden biri çünkü her yerde yapılabilen bir iş değil. Bizim bu mesleğin önemini anlamamız geç oldu. Keşke atalarımız bunu anlayıp bize daha bir sanayi siteleri, hangarlar, çalışma sahaları bırakabilselerdi. Yine avantajlıyız çünkü hiçbir reklam yapmadan müşterimiz ayağımıza geliyor ve dünyanın her yerine bu ilçede bu tekne imalatı yapılıyor. Zaman zaman 'Denizlerde balık azaldı.', 'Kota uygulaması var.' deniliyor ama bunlar bizim sektörümüzün tükenmesinde faktör değil, deniz kurumadıkça bu meslek var olacak ve bizim işlerimiz de devam edecek. Türkiye ve dünyanın her yanından talep var."

Torun Mustafa Ömer Özekin ise hafta sonları ve yaz tatillerinde dedesi ve dayısının yanında öğrenmeye çalıştığı meslekte usta olmayı ve mesleği devam ettirmeyi istediğini dile getirdi.