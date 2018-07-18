Nesilden nesile ahşap tekne imalatı

SELİM BOSTANCI - Osmanlı Devleti döneminden bu yana ahşap tekne yapım geleneğinin sürdürüldüğü Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki bir atölyede, üç nesil bir arada ahşap tekne ve yat yapıyor.

İyon, Lidya, Pers, Amastris, Pontus, Roma ve Doğu Roma dönemlerinin ardından 1460 yılında Osmanlı egemenliğine girmesiyle devletin donanma ihtiyacının karşılandığı Kurucaşile'de, gemi yapımı yüzyıllardır babadan oğula miras kalarak devam ediyor.

Özellikle ilçede Tekkeönü ve Kapısuyu köylerinde kurulu 40'a yakın atölyenin yanlarına kurulan çadırlarda yapılan çeşitli tür ve uzunluklardaki yatlar, yurt içi ve dışına pazarlanıyor.

İlçe merkezi Şile Mahallesi'ndeki evlerinin bodrum katında dede, oğlu ve torunu olmak üzere üç nesil bir arada tekne ve yat yapımını sürdürüyor.

- "Dünyanın dört bir yanına tekne ve yat"

Atölye sahibi Ali Özekin (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yanında çırak olarak başladığı meslekte 50 yılını geride bıraktığını, işini oğlu ve torunuyla devam ettirdiğini söyledi.

12 yaşından bu yana hayatını tekne ve yat yaparak geçirdiğini anlatan Özekin, "Buradan sadece ülke içine değil, dünyanın dört bir yanına yat gönderiyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her limanında teknemiz vardır. Bizi de tavsiye üzerine buluyorlar. Teknelerimiz kestane ağacındandır, suya dayanıklıdır. Tekne yapımcılığı Türkiye'ye Kurucaşile'den yayılmadır. Mesleğin kaynağı burası olduğu için bazı ustalar buralı olmasa bile 'Kurucaşileliyim' der." ifadelerini kullandı.