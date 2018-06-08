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"Nesillerin geleceğe iyi hazırlanması için çaba sarf ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Bir taraftan eğitime ilişkin fiziki altyapıları ve şartları değiştirirken diğer taraftan öğrencilerimizin okuyarak, anlayarak, düşünerek, muhakeme ederek ve uygulayarak ülkelerine katkı sunacak birer birey olarak yetişmeleri konusunda özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" - "Bir taraftan fiziki şartları değiştirirken, dönüştürürken diğer taraftan da öğretmen kalitesini ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısını da belirlemek suretiyle nesillerin geleceğe iyi hazırlanması için çaba sarf ediyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, nesillerin geleceğe iyi hazırlanması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Şahin Yılmaz İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Çavuşoğlu, 1. sınıf öğrencilerine karne ve hediyelerini verdi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında hak kazananlara da sertifikalarını takdim etti.

Karne dağıtım törenin ardından okulun bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 2017-2018 eğitim öğretim yılının bugün itibariyle tamamlandığını söyledi.

Bu süreçte emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, öğrencilere de bugünden itibaren sağlıklı, huzurlu ve iyi tatiller temennisinde bulundu.

Eğitimin her şeyin başı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kaliteli bir eğitim genç nesillerin yetişmesi bakımından çok çok önemli. Bu ülkenin idarecileri ve yöneticileri olarak bu ülkenin genç nesillerin ve çocuklarımızın emanetinin olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Son 16 yıllık zaman dilimi içinde bütün alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da çok yeniliklerle tanıştık. 60 kişilik sınıfların olduğu bir süreçten bugün itibariyle 25 kişilik sınıflara ulaşmış durumdayız." dedi.

Çavuşoğlu, bunların çok önemli göstergeler olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan eğitime ilişkin fiziki altyapıları ve şartları değiştirirken diğer taraftan öğrencilerimizin okuyarak, anlayarak, düşünerek, muhakeme ederek ve uygulayarak ülkelerine katkı sunacak birer birey olarak yetişmeleri konusunda özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bursa'da eğitim öğretim yılı başında toplam 6,5 milyon ücretsiz kitap dağıtımı yapılmıştır. Bu AK Parti iktidarlarının uygulaması olarak başlamıştır. Yine bugün Bursa'da 750 olan okul sayısı son 15 yıllık zaman dilimi içinde bin 753'e çıkmıştır. Derslik adedimiz 9 bin 500 iken bugün 21 bin 500'e ulaştı. Aynı şekilde 16 bin civarında olan öğretmen sayımız bugün itibarıyla Bursa'da 36 bin oldu."

Türkiye'de eğitimle ilgili çok önemli mesafeler aldıklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Bir taraftan fiziki şartları değiştirirken, dönüştürürken diğer taraftan da öğretmen kalitesini ve öğrenci başına düşen öğretmen adedini de belirlemek suretiyle nesillerin geleceğe iyi hazırlanması için çaba sarf ediyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimde kaliteyi daha da artırmak suretiyle bu alanda adeta bir fark yaratacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Karne dağıtım törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

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