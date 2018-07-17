Nesli tükenen kuşu yaralı buldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen ve dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan Hint gölet balıkçıl kuşu, bir özel güvenlik görevlisi tarafından yaralı bulundu. Ödemiş ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki elektrik üretim ve iletim merkezinde 8 yıldır çalışan özel güvenlik görevlisi İbrahim Tel, sol kanadından yaralanan kuşu, işletmenin bahçesindeki köpek kulübesinde buldu. Hayvanı kafese koyup, korumaya alan Tel, kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendi. Tel'in haber verdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin, tedavisi yapılmak üzere kuşu teslim almaya geleceği belirtildi. Güvenlik görevlisi İbrahim Tel, "8 senedir burada çalışmaktayım. Avcı köpeğimiz var. Ona su vermeye giderken, arkada yaralı duran ne olduğunu bilemediğimiz bu balıkçı kuşunu bulduk. Yaralı olduğu için biraz saldırgandı. Herhangi bir hayvan telef etmesin, diye muhafaza ettik. Sadece su verdik, yem yemiyor. Yetkililerden cinsinin Hint balıkçıl kuşu olduğunu öğrendik. Yetkililer, tedavi altına alıp, iyileşince yeniden doğaya salınacağını söyledi. Biz de doğaseverler olarak elimizden geleni yaptık" dedi. HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU Dünya üzerinde Hint gölet balıkçıl kuş türü; İran ve Doğu Hindistan, Burma, Bangladeş ve Sri Lanka bölgelerinde çok az sayıda bulunmaktadır. Balıkçıl kuş; kısa boynu, uzun gagası ve devetüyü rengi ile dikkat çeken bir türdür.
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