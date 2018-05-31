HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Netanyahu 2011'de İran'a savaş açmayı planlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

Netanyahu 2011'de İran'a savaş açmayı planlamış

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2011'de İran'a savaş açmak için orduya emir verdiği bildirildi.

Yerel bir televizyona konuşan İsrail istihbaratı Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, Başbakan Netanyahu'nun 2011'de İran'a 15 gün içerisinde savaş açmak için İsrail ordusuna emir verdiğini söyledi.

Netanyahu'nun savaş emrinin tatbikat amaçlı olmadığını ileri süren Pardo, bu kararı İran'a savaş açmak için veya ABD'ye İran konusunda baskı kurmak için aldığına inandığını belirtti. Savaş emrini aldıktan sonra istifa etmeyi düşündüğünü belirten Pardo, emrin neden uygulanmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Eski Başbakan ve 2011'deki Netanyahu hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Ehud Barak, Binyamin Netanyahu'nun 2010 ve 2011'de İran'ı bombalamak istediğini ancak İsrailli üst düzey yöneticilerin bu plana karşı çıktığını dile getirmişti.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Öğretmenin, erkek öğrencinin saçına toka takıp teşhir ettiği görüntüler ortaya çıktıÖğretmenin, erkek öğrencinin saçına toka takıp teşhir ettiği görüntüler ortaya çıktı
40 yıldır deri ürünü tamir ediyor40 yıldır deri ürünü tamir ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN israil Netanyahu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.