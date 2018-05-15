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Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ne karşı Gazze sınırında protesto düzenleyen Filistinlilerden 60'ını öldürüp 2.770'ini yaralayan İsrail'i 'soykırım' ve devlet terörüyle' suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail'den skandal yanıt geldi.

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.''

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'HAMAS İSRAİL'İ YOK ETMEYİ AMAÇLIYOR'

Bu sözleriyle Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yaptığı ''Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz'' çıkışına da atıf yapan Netanyahu, dün katliamı şu sözlerle savunmuştu:

''Her ülkenin kendi sınırlarını koruma zorunluluğu vardır. Hamas terör örgütü İsrail'i yok etmek ve bu hedefine ulaşmak için binlerce kişiyi sınırdan yasadışı göndermek istediğini ilan ediyor. Biz de egemenliğimizi ve vatandaşlarımızı korumaya kararlı olup, eylemlerimizi sürdüreceğiz.''

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EN AZ 9 ÇOCUK ÖLDÜ

Bugün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırısında öldürülenlerin sayısının 60'a yükseldiği, yaralı sayısının 2.770'i geçtiği duyuruldu.​ Kurbanlardan 8'inin 16 yaşın altında çocuk olduğu, bir bebeğin de İsrail ordusunun kulandığı gazı soluyarak öldüğü belirtildi.

GERÇEK MERMİLERLE VURDULAR

Yaralılardan 225'inin çocuk ve 86'sının kadın olduğu aktarıldı. Yaralananların yarısından fazlası da İsrail ordusunun keskin nişancılarının kullandığı gerçek mermilerle vuruldu.

6 HAFTADA EN AZ 114 ÖLÜ

30 Mart'ta 6 hafta boyunca devam etmesi hedefiyle başlayan protestolarda İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 114'e ulaştı. Tüm bu zaman boyunca sadece bir İsrail askeri yaralandı. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze ABD Filistin Netanyahu

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