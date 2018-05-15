Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.''

'HAMAS İSRAİL'İ YOK ETMEYİ AMAÇLIYOR'



Bu sözleriyle Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yaptığı ''Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz'' çıkışına da atıf yapan Netanyahu, dün katliamı şu sözlerle savunmuştu:

''Her ülkenin kendi sınırlarını koruma zorunluluğu vardır. Hamas terör örgütü İsrail'i yok etmek ve bu hedefine ulaşmak için binlerce kişiyi sınırdan yasadışı göndermek istediğini ilan ediyor. Biz de egemenliğimizi ve vatandaşlarımızı korumaya kararlı olup, eylemlerimizi sürdüreceğiz.''

EN AZ 9 ÇOCUK ÖLDÜ



Bugün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırısında öldürülenlerin sayısının 60'a yükseldiği, yaralı sayısının 2.770'i geçtiği duyuruldu.​ Kurbanlardan 8'inin 16 yaşın altında çocuk olduğu, bir bebeğin de İsrail ordusunun kulandığı gazı soluyarak öldüğü belirtildi.