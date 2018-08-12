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Netanyahu: "Gazze'de tam ateşkes istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tam bir ateşkes istediklerini belirtti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tam ateşkes istediğini söyledi.

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel uzun süreli ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki duruma ilişkin planlarının hazır olduğunu ancak detaylarını açıklamayacağını belirten Netanyahu, "Hedefimiz güneyde yaşayan vatandaşlarımızın sakin bir hayat sürmesini sağlamak. Bu hedefe ulaşılacaktır." dedi.

Netanyahu, Gazze'de ateşkese varılma ihtimaline de değinerek, "Bizim bu konuda yaklaşımımız açık. Tam ateşkes istiyoruz, daha azıyla yetinemeyiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında uzun soluklu bir ateşkes sağlanması için dolaylı görüşmelerin yapıldığına yönelik haberler bu ay başında basında yer almıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamaslı bir yetkili AA muhabirine, "Hamas ile İsrail arasında üçüncü tarafların aracılığıyla yürütülen müzakerelerin ay sonuna kadar tamamlanacağını" belirtmişti.

Ancak geçen hafta çarşamba günü Gazze sınırında İsrail'e ait bir iş makinasına Filistin tarafından ateş açıldığı iddiasıyla başlayan gerginlikte İsrail ordusu Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de İsrail tarafına 180 roket atıldığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, 30 Filistinli yaralanmıştı.

Mısır'ın ara buluculuğunda geçen perşembe taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.

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Gazze Filistin israil

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