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Netanyahu Gazze'deki katliamı "meşru savunma" olarak niteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

Netanyahu Gazze'deki katliamı "meşru savunma" olarak niteledi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin bugün abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 55 Filistinliyi şehit etmesinin "meşru savunma" olduğunu iddia etti.

Sosyal medya hesabından Gazze'deki olaylara ilişkin mesaj yayımlayan Netanyahu, her ülkenin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek, İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücü savundu.

Gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu,"Hamas, İsrail'i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in egemenliğini ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 55 Filistinliyi şehit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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