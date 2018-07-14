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Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:48 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile yaptığımız değerlendirmenin ardından Hamas'a karşı sert adımlar atmaya karar verdik"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hamas mesajı bugün anlamazsa yarın anlayacaktır." diyerek, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam edeceği sinyalini verdi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze'deki son gelişmeleri Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile değerlendirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun bugün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının 2014'deki "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında düzenlenen saldırıların ardından en büyük saldırı olduğunu belirten Başbakan Netanyahu, "Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile yaptığımız değerlendirmenin ardından Hamas'a karşı sert adımlar atmaya karar verdik." dedi.

Saldırıların boyutunu gerektiği şekilde artıracaklarını dile getiren Netanyahu, "Eğer Hamas mesajı bugün anlamazsa yarın anlayacaktır." ifadesini kullandı.

- Gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de Gazze'den atıldığı ileri sürülen ve "Demir Kubbe" isimli hava savunma sistemi tarafından engellenemeyen bazı roketlerin sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine düşmesi nedeniyle 4 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı öne sürülmüştü.

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