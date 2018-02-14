Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaştıklarını belirterek, savcıya iddianame hazırlama tavsiyesinde bulunması İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, "Şimdi ne olacak?" başlığı ile gördüğü haberde, İsrailli yetkililer hakkında geçmişte açılan benzer soruşturmaları hatırlattı. Haberde, Netanyahu'nun rüşvet alıp almadığına dair davayla ilgili savcılardan suçlamaya ilişkin deliller hakkında görüş dosyası isteneceği belirtildi. Daha sonra dosyanın Adalet Bakanlığında ceza hukuku ile ilgilenen üst düzey yetkililere gönderileceği aktarılan haberde, bu konuda her yetkiliden görüş alınacağı ancak yine son kararın başsavcı tarafından verileceği ifade edildi. Öte yandan Jerusalem Post gazetesi ise konuya ilişkin haberinde "Netanyahu'nun ortaklarının başsavcının kararını bekleyeceğini ancak o süre zarfında İsrail halkının baş hakem olacağını" belirtti.

Haberde, İsrail halkının Netanyahu'nun görevden alınmasını istemesi halinde baskının daha büyük olacağına ancak, halkın Netanyahu'yu desteklemesi halinde görev süresi dolana kadar görevinde kalabileceğine dikkat çekildi. İsrail el-Yevm gazetesi ise konuyu, "Top başsavcıda" başlığı ile görürken, haberde başsavcı Avichai Mandelblit'in, Netanyahu hakkında bir iddianame düzenlemesine karar vermesi halinde Netanyahu'nun avukatını dinlemek için bir oturum daveti yapacağı kaydedildi. Gazete, Netanyahu'nun avukatının polisin sunduğu dosyanın "deliklerle dolu" dediğini ve "Netanyahu asla rüşvet kabul etmedi." sözlerini okuyucularına aktardı. - İsrail siyasi arenasındaki tepkiler İsrail polisinin Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunması İsrail siyaset platformunda farklı tepkiler doğurdu. Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi'nin önde gelenleri ile hükümet kanadı Netanyahu'yu savunurken muhalefet tarafından istifa çağrıları geldi.

İsrail anamuhalefet partisi Siyonist Birlik Bloku Lideri İzak Herzog, yaptığı basın açıklamasında, başsavcıyı İsrail polisinin tavsiyelerine ilişkin kararı süratle almaya çağırarak, şunları kaydetti: "Özellikle güvenlik sıkıntılarının ortasında devletin çıkarları ve sistemin istikrarı için başsavcılığın Başbakanla ilgili süratle karar alması ve ülkenin uzun süre benzersiz bir belirsizliğe sürüklenmesinin engellemesi gerekir." Siyonist Birlik bloku milletvekillerinden Tzipi Livni de "Netanyahu'nun süresiz bir tatile çıkartılması gerek. Çünkü, bunu kendi başına yapmayacak. Bu nedenle ortaklarını bunu yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Muhalif Meretz Partisi Lideri Zahava Gal-On da aynı şekilde, Netanyahu'nun hükümet ortaklarına, Başbakan'ı azletmek için çalışma çağrısında bulundu. Gal-On, "Netanyahu istifa etmeye niyeti olmadığını açıkça ifade etti. Netanyahu, ülkeyi aşağılara sürüklemeye hazırlanıyor. Şimdi Maliye Bakanı Moşe Kahlon ve Eğitim Bakanı Neftali Benet'in, onun gibi olmadıklarını ispat etmeleri gerek. Aksi halde, yolsuzluk suçu onlara da yapışacak." dedi.

İsrail meclisindeki (Knesset) Ortak Arap Listesi milletvekili Taleb Ebu Arar, Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini belirterek, "Netanyahu, makamını korumak için her şeyi feda etmeye hazır." diye konuştu. Bunlara karşılık hükümetteki bazı bakanlar ve Likud Partisi yetkilileri Netanyahu'yu savundu. İletişim Bakanı Eyüp Kara, yaptığı yazılı açıklamada, "Ben masum olduğuna inanıyorum ve Başbakanımız Netanyahu'ya destek veriyorum. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Netanyahu da görev süresini tamamlayacak." ifadelerini kullandı. Likud Partisi milletvekili Nava Boker, Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında iddianame hazırlansa dahi Başbakan'ın istifa etmemesi gerektiğini belirtti. - Ne olmuştu? İsrail polisi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu hakkında yürüttüğü iki farklı yolsuzluk soruşturmasını tamamladığını açıklamış, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunmuştu.