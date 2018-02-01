Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindi

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iki yolsuzluk dosyasıyla ilgili soruşturmalarda son aşamaya gelindiğini ve zor kararlar almakta tereddüt etmeyeceğini ifade etti ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Mandelblit, gerçeklerin ortaya çıkarılması için polislerin soruşturmayı eksiksiz bir şekilde yürütmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığıve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını hükümeti düşürmeye çalışmakla suçluyor.

(AA)