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Netanyahu Kral Abdullah'la telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 02:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ürdün Kralı Abdullah'la telefonda görüştüğü bildirildi.

Kanal 10 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah'la telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ve gerçekleştirildiği tarihe ilişkin bilgi verilmezken, taraflar arasında yakın bir zamanda bir toplantı düzenlenmesi niyetinin olduğu aktarıldı.

Ürdün ve İsrail makamlarından görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanlığı, önceki gün, İsrail yönetiminin, 2014 ve 2017 yıllarında üç Ürdün vatandaşının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Ürdün ile varılan anlaşma üzerine Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceği belirtilmişti.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan haberde ise İsrail hükümetinin, üç Ürdün vatandaşının İsrail askerlerince öldürülmesinden dolayı özür dilediği, söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği kaydedilmişti.

24 Temmuz 2017'de, İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde, güvenlik görevlisi ile elçilik binasındaki dairesine mobilya monte etmek için gelen iki Ürdünlü marangozdan biri arasında, "teslimatın gecikmesi" nedeniyle sözlü tartışma yaşanmıştı. Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o sırada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri açıklanmıştı.

(AA)

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