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Netanyahu, Lavrov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

İsrail basınına konuşan bir yetkiliye göre Lavrov, Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini İsrail sınırının 100 kilometre uzağında tutmayı önerdi

KUDÜS (AA) - İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmeye Netanyahu ile Lavrov'un yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile diğer İsrailli ve Rus yetkililer katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail basını ise görüşmede Suriye'nin geleceği ve İran'ın Suriye'deki varlığının gündeme geldiğini yazdı.

Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, görüşmede Lavrov, Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini, İsrail sınırını oluşturan işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdi.

Adı açıklanmayan yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun Lavrov'un önerisine karşı çıkarak, "Sınırdan 100 kilometre uzakta da olsa İran'ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." cevabını verdiği ifade edildi.

- İsrail-Rusya arasındaki yakınlaşma

İsrail Başbakanı Netanyahu, son altı ayda 3 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken, ikili arasındaki en son görüşme 11 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşmişti.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermişti.

Ziyaretin ardından Moskova'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile sorunlarının olmadığını, İsrail'in Suriye'deki İran, Hizbullah ve DEAŞ varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Putin ve Netanyahu cuma günü telefonla görüşmüş, iki lider Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve Suriye krizinin çözümüne dair sıkıntıları ele almıştı.

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