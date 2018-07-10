HABER

Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yürütülen telekomünikasyon yolsuzluğuna yönelik soruşturmada bir kez daha ifade verdi.

Başbakanlık konutuna gelen polisler 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili Netanyahu'nun ifadesine başvurdu.

Polisin Netanyahu'ya telekomünikasyon yolsuzluğu hakkında daha önceden ifadeleri alınan bazı şahitlerin verdiği bilgilere ilişkin sorular yönelttiği belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce 3 kez ifadesine başvurulan Başbakan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında, şirkete mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

Netanyahu'ya yakın iki isim ise 4000 numaralı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren ve Netanyahu ile Bezeq firması arasında bağlantıyı sağladığı ileri sürülen Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz, Bezeq firmasına ait "Walla News" adlı internet sitesinde Netanyahu lehine haberlere yer verildiğini bunun karşılığında da Bezeq firmasının mali imtiyazlar elde ettiğini ileri sürmüştü.

Hakkında 3 ayrı yolsuzluk soruşturması bulunan ve bu soruşturmalarda 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı." suçlamaları yöneltiliyor.

Netanyahu ise yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
Hasanbeyli'de nohut hasadıHasanbeyli'de nohut hasadı
Tren kazasında hayatını kaybeden Kartal çifti son yolculuklarına uğurlandı (1)Tren kazasında hayatını kaybeden Kartal çifti son yolculuklarına uğurlandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakanı Binyamin Netanyahu israil Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silvio Berlusconi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı! Yeni görüntüsüyle olay yarattı

Silvio Berlusconi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı! Yeni görüntüsüyle olay yarattı

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

'15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek'

'15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek'

İnternetten böbreklerini satışa çıkarıyorlar çünkü başka çareleri yok!

İnternetten böbreklerini satışa çıkarıyorlar çünkü başka çareleri yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.