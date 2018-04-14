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Netanyahu'dan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın operasyonuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:19 | Son Güncelleme

Netanyahu'dan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın operasyonuna destek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyona destek geldi.

Başbakan Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımına karşı durma kararını desteklediklerini belirtti.

Esed rejimine yönelik operasyona işaret eden Netanyahu, "ABD'nin aldığı ve İngiltere ile Fransa'nın desteklediği karar, bu ülkelerin kimyasal silahla mücadele taahhüdünün beyanla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Beşşar Esed, kitle imha silahlarını ele geçirme ve kullanma konusundaki sorumsuz çabaları, uluslararası hukuka saygısızlığı ve İran güçlerinin Suriye'de üs kurmasına izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attığını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Başkan Trump'ın kimyasal silah kullanımı ve yaygınlaştırılmasına karşı durma kararına İsrail'in tam destek verdiğini bir yıl önce açıkça belirttiğini hatırlatarak, bu konuda Başkan Trump'ın kararlılığında ve İsrail'in desteğinde bir değişme yaşanmadığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump israil Suriye

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