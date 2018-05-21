KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a karşı izlediği politikanın doğru olduğu iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a ilişkin açıklamalarının ardından Netanyahu da yazılı açıklama yayımladı.

Netyanyahu, Tahran'ın Ortadoğuda saldırganlık ve yayılmanın zirvesinde olduğunu vurgulayarak, Washington'ın doğru bir siyaset izlediğini belirtti.

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın ocak ayında İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili kaçırdığı iddia edilen belgelere işaret eden Netanyahu, şunları kaydetti:

"İran bizim ortaya çıkardığımız gibi çeşitli yollarla nükleer silah elde etmeye çalışıyor. İran'ın; uranyum üretimini sonlandırması, İran'a sert yaptırımlar uygulamak ve Suriye'den çıkmasını talep etmek. Bunların bölgede barışı sağlayabilecek tek doğru politika olduğuna inanıyoruz."

Netanyahu İran'ın saldırgan olduğunu kaydederek, tüm dünya ülkelerini ABD politikası gereğince çalışmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını belirtmişti.

Pompeo, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda İran'ın ekonomisini canlı tutmak için savaş vereceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek, Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

