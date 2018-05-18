KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arap Birliği’nin ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olayları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanmasıyla eş zamanlı olarak, “İsmailoğulları” olarak nitelediği Araplarla olan ilişkilerinde “kamuoyunun bilmediği” olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı.

İsrail’in Haaretz gazetesine göre, Kudüs’teki ofisinde İncil’i inceleme oturumu düzenleyen Başbakan Netanyahu, “İsmailoğullarının (Kudüs’ü) konuşmak üzere toplanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bizim için önemli bir mevzudur. İsmailoğullarının sebep olduğu bazı sorunlara rağmen, kamuoyunun bilmediği bazı olumlu gelişmeler yaşanıyor.” dedi.

Netanyahu hükümetinin, bu olumlu gelişmelerle yakından ilgilendiğine işaret ederek, “İsmailoğullarıyla ilgili olumsuz durumlarla uğraşsak da aynı zamanda kendileriyle yaşanan olumlu durum ile de ilgileniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesi haberde, adını zikretmediği bazı diplomatik kaynakların “İsrail’in bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile ilişkileri gelişme kaydederek devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da bununla gurur duyuyor.” ifadelerine yer verildi.