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Netanyahu’dan Arap ülkeleriyle ilişkilerde "olumlu durum" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:48 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsmailoğulları" olarak nitelediği Araplarla olumlu gelişmeler yaşandığını savundu - Netanyahu: "İsmailoğullarının (Kudüs’ü) konuşmak üzere toplanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bizim için önemli bir mevzudur. İsmailoğullarının sebep olduğu bazı sorunlara rağmen, kamuoyunun bilmediği bazı olumlu gelişmeler yaşanıyor” - “İsmailoğullarıyla ilgili olumsuz durumlarla uğraşsak da aynı zamanda kendileriyle yaşanan olumlu durum ile de ilgileniyoruz”

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arap Birliği’nin ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olayları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanmasıyla eş zamanlı olarak, “İsmailoğulları” olarak nitelediği Araplarla olan ilişkilerinde “kamuoyunun bilmediği” olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı.

İsrail’in Haaretz gazetesine göre, Kudüs’teki ofisinde İncil’i inceleme oturumu düzenleyen Başbakan Netanyahu, “İsmailoğullarının (Kudüs’ü) konuşmak üzere toplanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bizim için önemli bir mevzudur. İsmailoğullarının sebep olduğu bazı sorunlara rağmen, kamuoyunun bilmediği bazı olumlu gelişmeler yaşanıyor.” dedi.

Netanyahu hükümetinin, bu olumlu gelişmelerle yakından ilgilendiğine işaret ederek, “İsmailoğullarıyla ilgili olumsuz durumlarla uğraşsak da aynı zamanda kendileriyle yaşanan olumlu durum ile de ilgileniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesi haberde, adını zikretmediği bazı diplomatik kaynakların “İsrail’in bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile ilişkileri gelişme kaydederek devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da bununla gurur duyuyor.” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca aynı kaynaklara göre, Netanyahu’nun “olumlu” olarak ifade ettiği durumun, İsrail’in başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler ve bu ilişkilerin gelişim süreci olduğu belirtildi.

Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Suudi Arabistan, geçen mart ayında diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail’e hava sahasını açmıştı. Uzmanlar, söz konusu adımın İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın bariz bir örneği olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da nisan ayında The Atlantic dergisinde İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğu yönünde çıkan açıklamaları İsrail ile yakınlaşma olarak yorumlanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ilımlı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde yaşanan gelişme benzeri görülmemiş bir durumda." demişti.

Netanyahu, "Arap ülkeleri ile iş birliğimizin boyutu henüz tespit edilmemiştir ancak her zamankinden çok daha büyük. Bu büyük değişim, Filistinlilere rağmen devam ediyor. Maalesef Filistinliler ise herhangi bir çözüme ulaşmak için hala fikirlerini değiştirmiş değiller." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen aylarda da İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki iş birliği ve gelişen ilişkilerin boyutuna dikkati çekmiş ancak konuyla ilgili ayrıntı vermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Arap Birliği Filistin Gazze İsmailoğulları israil Kudüs

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