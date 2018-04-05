Netanyahu'dan Ruhani'nin açıklamalarına tepki

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından yaptığı ve İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçladığı açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mantıksızlıkta sınır yok. İran terör ahtapotu İsrail'i terörizmle suçluyor. Ruhani'nin, 'Feylak el-Kudüs'ün (İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç) Suriye'deki terör faaliyetlerinden haberi yoksa biz ona haber verelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Ruhani zirve kapsamında yaptığı açıklamada, bölgenin son senelerde büyük ve çok önemli bir sorun olan terörizmle karşılaştığına dikkati çekmiş, bu teröristlerin bazı ülkeler tarafından eğitildiğini, finansal kaynak sağlandığını ve modern silahların temin edildiğini kaydetmişti.