Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ı hedef alan açıklamalarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan destek geldi.

Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında, ABD ile İranlı yetkililer arasındaki sözlü atışmaya değindi.

Ülkesinin ABD ile olan siyasi ve askeri ilişkilerinin tüm zamanların en iyi dönemini yaşadığını dile getiren Netanyahu, Tel Aviv ile Washington arasındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı.

ABD ile İran arasındaki söz düellosuna değinen Netanyahu, İran rejiminin süper güçler tarafından şımartıldığını ileri sürerek, "ABD'nin, bu kabul edilemez denklemi değiştirmesini görmekten dolayı mutluyuz." dedi.

Washington yönetiminin Tahran'ı hedef alan açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Netanyahu, "İran rejiminin saldırganlığı karşısında dün Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun göstermiş olduğu dik duruşu ve yaptığı açıklamaları övmek istiyorum." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetimini hedef alan dünkü açıklamasında, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Pek çok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.