Netanyahu'dan yasa dışı yeni Yahudi yerleşim birimlerine destek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da kurulması planlanan yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim birimine tam destek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, Batı Şeria'nın Cudea ve Samira bölgelerinde kurulacak Yahudi yerleşim yerlerinin inşasını hızlandırdıklarını belirtti.

Bu planın yeni Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesi için bir adım olduğunu ifade eden Netanyahu, kısa süre içinde başka Yahudi yerleşim birimlerinin kurulmasına yönelik projelere de onay vereceklerini kaydetti.

- Filistin'den konuyla ilgili açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat da konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, söz konusu adımın Filistin hükümetinin Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsrailliler ile ilgili dosyaları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmesi nedeniyle atıldığını savundu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.