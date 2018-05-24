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Netanyahu'dan yasa dışı yeni Yahudi yerleşim birimlerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Netanyahu'dan yasa dışı yeni Yahudi yerleşim birimlerine destek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da kurulması planlanan yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim birimine tam destek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, Batı Şeria'nın Cudea ve Samira bölgelerinde kurulacak Yahudi yerleşim yerlerinin inşasını hızlandırdıklarını belirtti.

Bu planın yeni Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesi için bir adım olduğunu ifade eden Netanyahu, kısa süre içinde başka Yahudi yerleşim birimlerinin kurulmasına yönelik projelere de onay vereceklerini kaydetti.

- Filistin'den konuyla ilgili açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat da konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, söz konusu adımın Filistin hükümetinin Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsrailliler ile ilgili dosyaları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmesi nedeniyle atıldığını savundu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil yasadışı yahudi yerleşimi

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