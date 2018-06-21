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Netanyahu'nun eşi hakkında "dolandırıcılık" davası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Netanyahu'nun eşi hakkında "dolandırıcılık" davası açıldı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karısı Sara Netanyahu hakkında başbakanlığa ait rezidansa dışarıdan sipariş ettiği yemeklerin parasını devletin kasasından ödediği iddiasıyla "sistematik dolandırıcılığa" karışmak suçlamasıyla dava açıldı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Sara Netanyahu, 2010-2013 yıllarında başbakanlık rezidansında aşçı olması ve aşçı varken dışarıdan yemek satın alınması yasal olarak suç sayılmasına rağmen lüks restoranlardan yaklaşık 96 bin dolarlık yemek sipariş etti, yemek masraflarını da devlete ödetti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Başbakan Netanyahu'nun rezidansın aşçılarından eşinin dışarıdan yemek sipariş ettiğini gizlemelerini istediğini, ayrıca Sara Netanyahu'nun da aşçı olmasına rağmen dışarıdan yemek sipariş etmenin suç olduğunu bildiğini ileri sürdü.

Davanın ne zaman görüleceği henüz netleşmezken, eş Netanyahu'nun suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu'nun eşi 2016'da da bir çalışana kötü muameleden dolayı yargılandığı davada suçlu bulunmuş ve söz konusu kişiye 42 bin dolarlık tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Başbakan Netanyahu da yolsuzluk soruşturması kapsamında "Bezeq" adlı medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında, şirkete mali imtiyaz sağladığı iddiasıyla geçen hafta polise ifade vermişti.

Netanyahu çifti haklarındaki yolsuzluk iddialarını reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Sara Netanyahu Yolsuzluk

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