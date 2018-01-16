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Netanyahu'nun Hindistan ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 38 dakika önce

- İsrail Başbakanı Netanyahu, Hindistanlı mevkidaşı Modi ile 40 milyon dolarlık "İsrail Hindistan Araştırma ve Geliştirme Fonu'nun" açılışını yaptı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile 40 milyon dolarlık "İsrail Hindistan Araştırma ve Geliştirme Fonu'nun" açılışını yaptığı bildirildi.

İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, fon teklifinin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de iki ülkeden iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen ekonomi faaliyetleri kapsamında yapıldığını ifade etti.

Netanyahu ile Modi'nin iki ülkenin en büyük şirketlerinin CEO'ları forumuna da katıldığını belirten Gendelman, Netanyahu'nun bu forumda yaptığı konuşmada, geleceğe birlikte sıkıca tutunmanın kısa zamanda hızlıca mesafe katetme anlamı taşıyacağını söylediğini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hindistanlı mevkidaşının daveti üzerine 6 günlük bir ziyaret için pazar günü Hindistan'a gitmişti.

Bu ziyaret çerçevesinde dün savunma, teknoloji, enerji, havacılık, güvenlik ve tarım alanlarında birtakım anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, haberinde Netanyahu'nun Hindistan ziyaretinin nedeninin yalnızca ikili ilişkileri güçlendirmek değil, iptal edilen füze anlaşmasını yeniden gündeme taşımak olduğuna işaret etmişti.

(AA)

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