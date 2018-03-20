KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Afrikalı kaçak göçmenlerin "terörden daha büyük bir tehlike" olduğunu söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, ülkenin güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Mısır'ın Sina Yarımadası buyunca duvar inşa etmelerindeki amacın saldırıları ve sızmaları engellemek olduğunu" ileri sürdü.

İsrail'in "radikal İslami bölgelerle çevrili olduğunu ileri süren ve sınırlarını korumak zorunda bulunduğunu" iddia eden Natanyahu, şunları kaydetti:

"Sınırımız boyunca uzanan Sina ile aramızda 200 kilometre uzunluğundaki duvardan oluşan büyük bir projeyi tamamladık. Bu duvar olmasaydı Sina'da faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği terör saldırıları ve Afrikalı kaçak göçmenlerin dalga dalga sınırı geçerek ülkemize sızmaları gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktık. Bu da çok tehlikelidir."

Netanyahu, şöyle konuştu:

"Demokratik Yahudi devletinden bahsediyoruz. Her yıl 50 bin kişi, daha sonra 100 bin ve ardından da 150 bin kişi ülkeye sızsaydı demokratik Yahudi devletinin varlığını garanti altına alabilir miydik? Eğer sayıları 1 veya 1,5 milyona ulaşsaydı devlet kaybolurdu. Bu olmadı. Duvarı inşa ettik. Güvenlik ihtiyacına verdiğimiz öneme uygun bir şekilde altyapıda da büyük yatırımlar yapıyoruz."