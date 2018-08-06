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NetWork'ten Sonbahar/Kış 2018 erkek koleksiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

NetWork, Sonbahar/Kış 2018 erkek koleksiyonu ile doğanın dinginliğini şehre taşıyor

İSTANBUL (AA) - NetWork, Sonbahar/Kış 2018 erkek koleksiyonu ile doğanın dinginliğini şehre taşıyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, 70'li yılların enerjisinden ilham alan koleksiyondaki tasarımlar, günün her anında ve ortamında stiliyle fark yaratan erkeklerin yeni favorileri olmaya aday.

Doğanın gücünden ve sakinliğinden ilham alan NetWork Sonbahar/Kış 2018 erkek koleksiyonu, sonsuz beyazlığın içinde nefes nefese geçen bir hikaye ile yola çıkıyor.

Tabiatın dinginliğinin şehir yaşantısına taşındığı koleksiyonda her zaman olduğu gibi bu sezon da modern bir görünüm öne çıkıyor. Natürel renklerin sakin bir tavırla yorumlandığı renk paleti sezona öncülük ederken, örme yün kazaklar örgü desenli gömleklerle buluşarak sezonun anahtar parçalarını işaret ediyor. Dağ görünümünü şehre adapte eden ana temada gösterişli kabanlar ve napa yelekler kışı sıcak geçirmenin en stil sahibi yolunu sunuyor.

NetWork Fashion Lab koleksiyonuna dahil olan deri puffer mont ve yelek, iç tasarımında bulunan Bluetooth kulaklık aksesuarı ile stil ve inovasyonu bir arada sunarak koleksiyondaki en özel parçalardan biri oluyor.

Şehrin olmazsa olmaz rengi lacivertin başrolü üstlendiği Blue Supremacy teması, mavi renk tonajlarını gri ve kahve tonlarıyla harmanlıyor. Indigo denim'lerin de yer aldığı bu temada kareli kadife ceketler dikkat çeken parçalar arasında. Modern şehirli stilinde 70’lerin etkisini de gördüğümüz temada nakışla yapılan desen detayları tasarımları tamamlıyor.

NetWork Sonbahar/Kış 2018 erkek koleksiyonunda koyudan açığa uzanan bir skalada farklı renk ve desen alternatifleri sunan takım elbiseler, şık görünmeyi hedefleyen erkeklere modern bir ofis stili ve davetler için de gösterişli alternatifler bulunduruyor.

Yeni koleksiyon tüm mağazalarda ve "network.com.tr"de bulunabiliyor.

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