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NEÜ uluslararası bir kongreye daha ev sahipliği yaptıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fen Fakültesi tarafından 7.

NEÜ uluslararası bir kongreye daha ev sahipliği yaptıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fen Fakültesi tarafından 7. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi düzenlendi.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda program, NEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karataş’ın konuşması ile başladı. Karataş, uluslararası bir kongrenin Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde yapılıyor olmasının önemine değinerek, yurtiçinden ve yurtdışından misafirlerin kayda değer katkıları olacağını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Karataş programa katkı sunan herkese teşekkür etti.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Biyoloji ve Biyoteknolojinin kapsam itibariyle bilim dünyası açısından önemine değinip, kendi alanı olan Tıp Bilimine katkılarından bahseden Yüksek, kongrenin hayırlı çalışmalara vesile olacağını temenni etti. Organizasyonda görev alan herkesi tebrik eden Prof. Dr. Tahir Yüksek, üniversitelerinde böyle önemli bir programın gerçekleşiyor olmasının da kendilerini memnun ettiğini sözlerine ekledi.
Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Abdulrezzak Memon da “Metal Akümülatör Bitkilerde Ağır Metal Kaynaklı Gen Ekspresyonu” konulu sunumunu gerçekleştirdi. İngilizce olarak devam eden program sonunda dinleyenler merak ettikleri konuları öğrenme ve uzmanlarına sorma fırsatı yakaladı.
Kongre, NEÜ bünyesinde 2 gün boyunca devam edecek.

NEÜ uluslararası bir kongreye daha ev sahipliği yaptıyor

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