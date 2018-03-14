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NEÜ’de “Bir Memleket Sevdalısı: Tevfik İleri” anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafından Sadık Yalsızuçanlar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bir Memleket Sevdalısı: Tevfik İleri” konulu konferans gerçekleştirildi.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Orhan Gündüz, “Malumunuz olduğu üzere Birlik Vakfı ‘Bu memleket için ne yapabilirim?’ sorusuna cevap arayanların buluştukları bir asırlık sivil toplum kuruluşudur.

NEÜ’de “Bir Memleket Sevdalısı: Tevfik İleri” anlatıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafından Sadık Yalsızuçanlar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bir Memleket Sevdalısı: Tevfik İleri” konulu konferans gerçekleştirildi.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Orhan Gündüz, “Malumunuz olduğu üzere Birlik Vakfı ‘Bu memleket için ne yapabilirim?’ sorusuna cevap arayanların buluştukları bir asırlık sivil toplum kuruluşudur. Bugün burada bu asırlık yürüyüşe bir dönem genel başkanlık yapmış olan Milli Türk Talebe Birliği’nin efsane genel başkanı, vakıf insan, rahmetli Ahmet Tevfik İleri’yi anmak için toplanmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Daha sonra konferansa geçildi. Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Tevfik İleri’nin hayatını tüm yönleriyle dinleyicilere aktardı. Yalsızuçanlar, “Tevfik Bey bir mühendis, liseyi atlayarak direk ortaokuldan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği bölümüne giriyor. Genç bir mühendis olarak okuldan mezun oluyor. Milli Türk Talebe Birliğimizin hem okul başkanlığını son sınıfta da genel başkanlığını deruhte ediyor ve bir müddet yürütüyor. İdealist bir adam, bir mühendis olmasına rağmen matematiğe aşık, deha ölçüsünde matematikçi diyebiliriz” dedi.

“Önce milletimizi memleketimizi seveceğiz”
Tevfik İleri’nin eşine derin bir sevgi beslediğini anlatan Yalsızuçanlar, bu sevginin memleket sevgisinin önüne geçmediğine dikkat çekerek, İleri’nin memleketini nasıl sevdiğini onun anılarını aktararak anlattı. Yalsızuçanlar, “Nişanlısı Vasfiye anneye mektubunda ‘Birbirimizi ebedi bir aşkla seviyoruz. Evleneceğiz ve çok mesut olacağız. Bir ömür mesut edeceğiz birbirimizi... Bir tek şartım var. Önce milletimizi, memleketimizi seveceğiz, sonra birbirimizi seveceğiz. Memleketimize, milletimize duyduğumuz aşk, birbirimize duyduğumuz muhabbete mukaddem olmalı.’ Vasfiye anne de ‘Zaten böyle düşünmeseydin seninle evlenmezdim Tevfik’ diyor.” diye konuştu.
Tevfik İleri’nin üç tane üniversite açtığını hatırlatan Sadık Yalsızuçanlar, “Kendi döneminde hala Türkiye’nin neredeyse bir numarası birçok bölüm bakımından dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan ama maalesef talihsiz bazı şeyler de yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tevfik İleri tarafından açılmıştır. Tevfik Bey’in nasıl birikimli, nasıl kabiliyetli, nasıl derin ve ince düşünen bir adam olduğunu, ‘yaratıcı’ bir insan olduğunu buradan çıkarabiliriz. Açtığı üç üniversite de mükemmel... Müslüman ülkelerin, Müslümanların teknik bilgi ihtiyacını Ar-Ge ihtiyacını karşılamak üzere üretilen bir üniversite Tevfik Bey’in fikridir” ifadelerini kullandı.
Konferansın ardından hediye takdimi ile program sona erdi.

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