NEÜ’de Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Geleceği konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Lojistik Bilgi Topluluğu tarafından “Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Geleceği” konulu konferans gerçekleştirildi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen konferansa, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere dil öğrenmenin büyük önem taşıdığını anlatan Sandalcı, askerliği yapmış olmanın ve öğrencilik hayatımda çalışmanın da sektörde iş bulma açısından ciddi avantaj olduğunu ifade ederek, 2030da günümüzdeki işlerin yüzde 50sinin olmayacağını söyledi.

“Türkiye’nin dış ticareti 2023’te 500 milyar doları geçecek”

Türkiye’nin dış ticaret hacminin 2023te 500 milyar doları geçeceğini ifade eden Sandalcı, ihracatı artırıp ithalatı azaltmamız gerektiğini belirterek, “Yeni hava limanı hava taşımacılığına büyük bir ivme kazandıracak hem yolcu hem de kargo açısından” dedi.

Endüstri 4.0’ın üretimi en yükseğe, maliyet ve enerjiyi en aza çekmeyi amaçladığını bunun başarılı olabileceğini ve öğrencilere de bu konuda görevler düştüğünü ifade eden Sandalcı, e-ticaret ve lojistik ilişkisine değinerek 2016’da online alışverişlerin yüzde 30unun sınır ötesi yapıldığını 2020 yılında bu oranın yüzde 40 olacağını ayrıca 2020’de sınır ötesi e-ticaret yapan insanların 1 milyarı aşacağını belirtti.

Sandalcı Necmettin Erbakan Üniversitesinin eğitiminden ciddi anlamda etkilendiğini ve öğrencilere lojistik alanında uygulamalı eğitim veren Türkiye’deki nadir fakültelerden olduklarını kaydederek akademisyenleri tebrik etti.

Program Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken’in, Sandalcı’ya plaket takdimi ile sona erdi.