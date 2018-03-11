HABER

NEÜ’de Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendirme yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin düzenlediği ‘Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü’ programında öğretim üyesi ve öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektör Yardımcısı Prof.

NEÜ’de Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendirme yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin düzenlediği ‘Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü’ programında öğretim üyesi ve öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.
NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir, İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Botsalı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programda bir konuşma yapan İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Botsalı, Sınai Mülkiyet Haklarının Türkiye’deki gelişim sürecinden ve bu alanda yapılan çalışmalardan bahsetti. Moderatörlüğünü, NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Ali Kahraman’ın yaptığı programda, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) Patent Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Serkan Özkan, ‘Patent ve Faydalı Model’, TPMK Tasarımlar Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Gülsevi Esra Bal, ‘Endüstriyel Tasarım Tescili’, TPMK Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Dr. İbrahim Yaşar, ‘Akademisyen Buluşları’, InnoPark Patent Vekili Ahmet Akkaş da, ‘Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Desteği’ konulu sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gitti

Başkan Tuna Nallıhan’da

Başkan Tuna Nallıhan’da

Malazgirtli öğrenciler Portekiz’e gitti

Malazgirtli öğrenciler Portekiz’e gitti

Antalya Sağlık-Sen’den şehit ve gazi yakınlarına bağış

Antalya Sağlık-Sen’den şehit ve gazi yakınlarına bağış

Kumaşları keserek dev pankarta İstiklal Marşı’nı yazdılar

Kumaşları keserek dev pankarta İstiklal Marşı’nı yazdılar

Lisenin sınıflarına ve odalarına şehitlerin isimleri verildi

Lisenin sınıflarına ve odalarına şehitlerin isimleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.