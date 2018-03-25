NEÜ’de Women Techmakers etkinliği

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) Google Developer Group (GDG) Konya tarafından Women Techmakers etkinliği düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan NEÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, “Bilişim sektöründe kadınlar fazla yer almıyor. Fakat biz gerek derslerimizde gerekse de bu tarz etkinliklerde kadınların bu alanda yer alması için çaba sarf ediyoruz. Derslerde görüyorum ki bayanlar çok titizler, çok güzel not tutuyorlar, ödevleri yapıyorlar. Fakat bu titizliğe, gayrete rağmen sektörde fazla yer bulamıyorlar. Bizim de amacımız böyle platformlarda sizlerin sesinizi duyurabileceğiniz ortamlar oluşturmak, birbirinizle etkileşim içinde olmanızı sağlamak” dedi.

Daha sonra Bilgisayar Mühendisi Rabia Yalçınkaya-Kadın ve Mühendislik, Rümeysa Gedikli ve Gizem Akbay-Couchbase ve NoSQL, Özge Özmen-Sosyal İnovasyon ve Maher Hareketi, Hatice Edis-Vue.Js ve Vue.Js TodoApp, Yasemin Demiral-OpenStack ve Konteyner Bileşeni Magnum, Hilal Güngör-Arduino ile Yazılım ve Robotiğe Giriş konulu sunumlarını gerçekleştirdi.