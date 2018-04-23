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NEÜ’lü öğrenciler judo şampiyonasından derecelerle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrenclieri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonasından derecelerle döndü.NEÜ adına şampiyonaya katılan Ayşe Gül Yılmaz Türkiye 1.liği ve Ahmet Çifci ise iki farklı sikletde yarışarak Türkiye 1.liği ve Türkiye 3.lüğü kazandı.NEÜ AKEF Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1.

NEÜ’lü öğrenciler judo şampiyonasından derecelerle döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrenclieri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonasından derecelerle döndü.
NEÜ adına şampiyonaya katılan Ayşe Gül Yılmaz Türkiye 1.liği ve Ahmet Çifci ise iki farklı sikletde yarışarak Türkiye 1.liği ve Türkiye 3.lüğü kazandı.NEÜ AKEF Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf öğrencisi aynı zamanda milli sporcu Ayşe Gül Yılmaz 57 kg’da altın madalya kazandı. Yılmaz; "Bu sene girdiğim Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Üniversitemize altın madalya kazandırmaktan çok mutluyum. Milli sporcuyum, uluslararası ve ulusal derecelere sahibim. Gençler ve Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında birçok madalyam var. Finalde Bursa Uludağ Üniversitesi adına yarışan sporcuyu yenerek birinci oldum" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonasında 90 kg ve açık siklette yarışan bir diğer Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ahmet Çifci ise, 90 kg’da 3.lük, açık sikletde ise 1.’lik ödülünü almaktan ve üniversiteyi temsil etmekten son derece mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.
AKEF Dekan Yardımcısı ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Uzun ise öğrencilerin böyle önemli müsabakalardan madalya ile dönmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek her iki öğrenciye de başarılarından dolayı tebriklerini iletti.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de madalya kazanan öğrencilerimizi telefonla arayarak tebrik etti.

NEÜ’lü öğrenciler judo şampiyonasından derecelerle döndü

NEÜ’lü öğrenciler judo şampiyonasından derecelerle döndü

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