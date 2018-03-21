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Nevruz Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

Nevruz Bayramı Iğdır, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta yapılan etkinliklerle kutlandı

"Baharın müjdecisi", "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Iğdır, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'taki etkinliklerle kutlandı.

Iğdır'da, Vali Enver Ünlü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen kutlama program, katılımcıların Iğdır Valiliği önünden Belediye Meydanı'na kadar yaptığı yürüyüşle başladı.

Ünlü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren kutlamalar Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki alanda devam etti.

Vali Ünlü, burada Orta Asya'da kullanıldığı belirtilen yöresel kıyafeti giyerek yaptığı konuşmada, katılımcıların ve Türk dünyasının bayramını tebrik etti.

Nevruz Bayramı'nın insani duyguların yürekleri ısıttığı, bolluğun, bereketin ve baharın gelişinin müjdecisi olduğunu belirten Ünlü, "Doğanın canlanışı, renk cümbüşünün gözlerimizi kamaştırması ve dostluğun, muhabbetin sıcaklığı bu dönemde daha da belirginleşmektedir. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Baharın gelişini ve toprağın uyanışını şiddet ve nefretin gerekçesi kılanlara inat bu güzel günde milletçe sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltiyor, her türlü şiddet ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz." diye konuştu.

Programda, ateş üzerinden atlama, yumurta tokuşturma, demir dövme gibi geleneksel adetler yerine getirildi.

Etkinlik, katılımcıların kurulan tanıtım stantlarını gezmelerinin ve düzenlenen halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

- Erzincan

Erzincan'da ise valilik, belediye ve Erzincan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Nevruz Şenliği" kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda Erzincanlı katıldı.

Atlı cirit ekipleri ile Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın da destek verdiği yürüyüş sonunda, Arslantaş, Başsoy ve Çapoğlu nevruz ateşini yakıp sembolik olarak çekiçle örs üzerinde demir dövdü.

Katılımcılar, yürüyüşün ardından Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi salonuna geçti.

Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, yeni bir bahara başlanırken kırgınlık ve küskünlüklerin unutulup bu coşkunun bütün insanlığa barış ve esenlikler getirmesini temenni etti.

Program, yapılan konuşmalarla sona erdi.

- Ardahan

Ardahan'da ise Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde yapılan kutlamalara çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilere etli pilav, tatlı ve ayran ikram edilen etkinliklere özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle katılıp halk oyunları gösterisi sunması renkli görüntülere sahne oldu.

Açık havada yapılan kutlamalarda öğrenciler doyasıya eğlenip halay çekerek yeni baharın gelişini kutladı.

- Kars

Nevruz Bayramı dolayısıyla Kars'ta da Halkların Demokrasi Partisi (HDP) öncülüğünde çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalar yapıldı.

Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği kutlamada, polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, burada yaptığı konuşmada, 5 bin yıl önce yakılan ateşin hiç sönmediğini ve yanmaya devam ettiğini söyledi.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte, vatandaşlar ateşin üzerinden atladı.

- Ağrı

Ağrı'da da HDP İl Başkanlığı öncülüğünde sendika ve sivil toplum örgütlerince kutlamalar yapıldı.

Belediye Garajı'nda gerçekleştirilen ve katılımın az olduğu gözlenen etkinlikteki katılımcılar türküler eşliğinde halay çekti.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinliğe HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de de Nevruz Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'nda HDP öncülüğünde yapılan ve çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı programda Nevruz ateşinin yakılmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Yöresel müzik grubunun dinletisinin ardından vatandaşlar davul zurna eşliğinde halaylar çekti.

Kutlama programına HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü de katıldı.

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