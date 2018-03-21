Nevruz Bayramı kutlanıyor

MARDİN/ELAZIĞ/SİİRT (AA) - Mardin, Elazığ ve Siirt'te Nevruz Bayramı valiliklerce düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve gönüllülerce hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı, vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve diğer davetlilerin katılımıyla nevruz ateşi yakıldı. Yaman ve beraberindekiler daha sonra demir dövdü.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, bahar bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel bir hava var. Herkesin yüzü gülüyor. İnşallah bu hep böyle devam edecek." dedi.

Yaman, kentte turizmdeki gelişmelere değinerek, Mardin'e gelen turist sayısının arttığını, otellerin dolu olduğunu, esnafın yüzünün güldüğünü dile getirerek, bu yıl çiftçi, esnaf ve bölge insanının mutlu olacağı bir yıl yaşanacağını aktardı.