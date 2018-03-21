HABER

Nevruz Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi - Yürüyüşe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, vatandaşlara fidan dağıttı

Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Kastamonu'da, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Türk Cumhuriyetleri'ne bağlı kentlerden birinin her yıl kültür başkenti ilan edilmesinin ardından yıl boyu sürecek etkinlikler, 21 Mart'ta nevruz ateşinin yakılmasıyla başlıyor.

Bu kapsamda 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da nevruz ateşinin yakılmasıyla etkinlikler başlatıldı.

Kutlamaların ardından Bakan Kurtulmuş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile 18 ülkenin temsilcisi, Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe geçti.

Yöresel kıyafetleri ile yürüyüşe katılan ülkelerin temsilcileri zaman zaman dans edip türküler söyledi.

Kışla Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, vatandaşlara fidan dağıttı.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra yürüyüşe katılanlara pilav ikramında bulundu.

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?
Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
Salih Müslim'den Afrin açıklamasıSalih Müslim'den Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Kültür ve Turizm Bakanı Nevruz Bayramı Numan Kurtulmuş yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.