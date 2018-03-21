Nevruz Bayramı kutlanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Nevruz Bayramı Kahramanmaraş ve Gaziantep'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, üniversitenin Avşar Yerleşkesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nı, Afrin zaferi dolayısıyla bu yıl coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Deveci, "Afrin zaferini kutlamak için güçlü bir şekilde bir araya gelelim, coşkuyla ordumuzu ve bayramımızı kutlayalım istedik. Sadece Afrin değil, o bölgede bir tane bile terörist kalmayıncaya kadar harekatın sürmesini diliyoruz. Bu zaferden dolayı başkomutanımızı, kahraman ordumuzu, orada görev yapan ve yapacak olan askerlerimizi canı gönülden destekliyoruz." dedi.

Rektör Deveci, "Devlete, vatana ve millete olan borcumuzu hakkıyla ödeyerek milletler mücadelesinde tarihin bize yüklediği 'Mazluma umut, zalime korku' misyonunu yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bugün kahraman Mehmetçik'imiz bu şuurla Afrin'deki mazlumlara nevruzu taşıdılar." diye konuştu.

Azerbaycanlı öğrencilerin, Nevruz Bayramı'nda "Honça" olarak adlandırılan hediyeleşme geleneğini yaşatmak amacıyla misafirlere ikramda bulunmasının ardından, temsili "Dede Korkut" sahneye çıkarak gösteri yaptı.