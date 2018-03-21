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Nevruz Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te çeşitli etkinlikler düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Nevruz Bayramı Kahramanmaraş ve Gaziantep'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, üniversitenin Avşar Yerleşkesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nı, Afrin zaferi dolayısıyla bu yıl coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Deveci, "Afrin zaferini kutlamak için güçlü bir şekilde bir araya gelelim, coşkuyla ordumuzu ve bayramımızı kutlayalım istedik. Sadece Afrin değil, o bölgede bir tane bile terörist kalmayıncaya kadar harekatın sürmesini diliyoruz. Bu zaferden dolayı başkomutanımızı, kahraman ordumuzu, orada görev yapan ve yapacak olan askerlerimizi canı gönülden destekliyoruz." dedi.

Rektör Deveci, "Devlete, vatana ve millete olan borcumuzu hakkıyla ödeyerek milletler mücadelesinde tarihin bize yüklediği 'Mazluma umut, zalime korku' misyonunu yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bugün kahraman Mehmetçik'imiz bu şuurla Afrin'deki mazlumlara nevruzu taşıdılar." diye konuştu.

Azerbaycanlı öğrencilerin, Nevruz Bayramı'nda "Honça" olarak adlandırılan hediyeleşme geleneğini yaşatmak amacıyla misafirlere ikramda bulunmasının ardından, temsili "Dede Korkut" sahneye çıkarak gösteri yaptı.

Etkinlikte, Rektör Deveci ile öğretim üyeleri ve öğrencilerce nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü. Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse'nin katılımcılarla yumurta tokuşturması ve atışmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Azerbaycanlı öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte, aşıklar da sazlarıyla türküler söyleyip, atıştı.

Okçuluk gösterisinin de yapıldığı programda öğrenciler, cirit ve gökbörü oyununu ilgiyle takip etti.

- GAZİANTEP

Gaziantep'te Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜ) yerleşkesindeki Atatürk Kültür Sahnesi Park Alanı'nda düzenlenen kutlamalarda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerinde 108 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Nevruzun dünyanın en kadim bayramı olduğunu ifade eden Gür, şöyle konuştu:

"Dünyada bu kadar birleştirici bir bayram yoktur. Sürekli fitnelerin kol gezdiği coğrafyamızda, bu bayramdan da ilham alarak birlikte yaşamayı ve geleceği inşa etmeyi öğreneceğiz inşallah. Anadolu coğrafyasında yaşayan bütün kültürler nevruzla birlikte yeniden şahlanıyor ve yeniden diriliş destanını yazıyor. Nasıl ki Çanakkale'de, Kıbrıs'ta ve Afrin'de ordumuz, ceddimiz ve onların kahraman evlatları, barışı ve huzuru sağlamak adına canlarını ve kanlarını verdilerse, bize düşen de kanla ve canla verilen, bize emanet edilen bu vatanı hep birlikte korumaktır."

Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı ve üzerine buğday, bulgur, fasulye, nohut, domates, makarna, tuz, soğan ve biber atıldı.

Rektör Gür ve öğrenciler, demir dövdü, nevruz ateşinin üzerinden atladı ve halay çekti.

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Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Nevruz

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