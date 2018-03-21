Nevruz Bayramı kutlanıyor

Bugün Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olan Türk milletinin yarın başka bir yerde yapılacak başka bir operasyonda da devletinin ve askerinin yanında olacağını belirten Evcil, "Biz 'Her Türk asker doğar' derken anlamayanlar, bugün ne demek istediğimizi çok daha iyi anladılar." dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında konuşma yapan MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Türk'ün bayramı olan Nevruz'un tüm Türk alemine hayırlı olmasını diledi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da geleneksel bayram Nevruz'un yeni nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Nevruz, kültürel değerlerimizden biri. Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi, birlik ve beraberliğin sembolü olan Nevruz Bayramı'nda huzur ve barış içinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan kutlama programında konuşan Kaymakam Ömer Karaman, Nevruz ateşinin tüm Türkiye ve insanlığın içini ısıtması temennisinde bulunarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu günler diledi.

Nevruz Bayramı'nın Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyanın kültürü olduğuna işaret eden Aktaş, "Nevruz, her milletin kendi kültür değerleriyle özdeşleştirilip sembolleştiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gündür. Orta Asya’daki Türk topluluklarından Azerbaycan Türkleri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri bu geleneği canlı olarak günümüze kadar yaşatmıştır." ifadesini kullandı.

Etkinlikte bir filmle Azerbaycan Türkleri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türklerindeki Nevruz kutlamaları gösterildi, farklı kültürlerde Nevruz kutlamalarının nasıl gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, mahalli kıyafetlerle kendi kültürlerini yansıtan gösteriler yaparak, şiir okuyup şarkılar söyledi ve maniler okudu.

Şenlik kapsamında Bartın Üniversitesi Halk Oyunları ekibi ise Ege yöresinden oyunlar sahneledi.