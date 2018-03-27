Nevruz etkinliklerinde gözaltına alınanların 28'i tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-BAKITKÖY'deki Nevruz etkinlikleri sırasında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 73 kişiden 28'i tutuklanırken 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy ilçesi Halk Pazarı'nda 21 Mart günü gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, terör örgütü propagandası yapmak, görevli memura hakaret, mukavemet suçlarından gözaltına alınan 73 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 73 şüpheliden 28'i tutuklanırken 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'
Irak'dan Sincar açıklaması: İzin vermeyiz
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti
Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
Okuyucu Yorumları 0 yorum