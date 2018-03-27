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Nevruz etkinliklerinde gözaltına alınanların 28'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

BAKITKÖY'deki Nevruz etkinlikleri sırasında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 73 kişiden 28'i tutuklanırken 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-BAKITKÖY'deki Nevruz etkinlikleri sırasında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 73 kişiden 28'i tutuklanırken 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy ilçesi Halk Pazarı'nda 21 Mart günü gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, terör örgütü propagandası yapmak, görevli memura hakaret, mukavemet suçlarından gözaltına alınan 73 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 73 şüpheliden 28'i tutuklanırken 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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