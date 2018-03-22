HABER

NEVRUZ KUTLAMALARINDA GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 81'E YÜKSELDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Güven USTA- İSTANBUL DHA Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınanların sayısı 81'e yükseldi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3'ü çocuk 40'ı kadın 81 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Güven USTA- İSTANBUL DHA
Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınanların sayısı 81'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3'ü çocuk 40'ı kadın 81 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan çeşitli şubelerdeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü
-----------------
-Polis ekipleri
-Güvenlik önlemleri
-Gözaltına alınan birinin araca bindirilmesi
-Polis aracındaki gözaltılar
-Polis aracının gidişi
-Detaylar
-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler
-Genel ve detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta silahlı saldırı! Aynı aileden 5 kişi öldü

Sivas'ta silahlı saldırı! Aynı aileden 5 kişi öldü

Dev holdingin patronlarına tutuklama

Dev holdingin patronlarına tutuklama

Valilik açıkladı! İkinci bir emre kadar yasak

Valilik açıkladı! İkinci bir emre kadar yasak

Şans Topu sonuçları 21 Mart - Milli Piyango Şans Topu sonuçları: Bütün ikramiye tek kişiye!

Şans Topu sonuçları 21 Mart - Milli Piyango Şans Topu sonuçları: Bütün ikramiye tek kişiye!

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.