NEVRUZ KUTLAMALARINDA GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 81'E YÜKSELDİ 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Güven USTA- İSTANBUL DHA
Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınanların sayısı 81'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3'ü çocuk 40'ı kadın 81 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan çeşitli şubelerdeki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekipleri
-Güvenlik önlemleri
-Gözaltına alınan birinin araca bindirilmesi
-Polis aracındaki gözaltılar
-Polis aracının gidişi
-Detaylar
-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler
-Genel ve detaylar
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